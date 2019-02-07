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"Efsane güreşçi" Ahmet Taşçı'nın hayatı film oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kırkpınar'da daimi altın kemeri iki kez kazanan Ahmet Taşçı'nın hayatı beyaz perdeye aktarılacak - Yapımcı Bilal Savdert: - "Film, 1958 yılında Karamürsel'de dünyaya gelen Ahmet Taşçı'nın lastik fabrikasındaki işçilikten Kırkpınar şampiyonluğuna uzanan hayat hikayesini konu alıyor" - Ahmet Taşçı: - "Benim için çok büyük bir olay ve gurur verici"

KOCAELİ (AA) - Kırkpınar'da daimi altın kemeri iki kez kazanan "efsane güreşçi" Ahmet Taşçı'nın hayatı film olacak.

"Efsane güreşçi" lakaplı başpehlivan Ahmet Taşçı'nın hayatının beyaz perdeye aktarılması dolayısıyla Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve yapımcıların katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Yapımcı Bilal Savdert, yaptığı açıklamada, filmin adının "Taşçı" olacağını belirterek, "Taşçı isimli film, Türk sporuna, Türk sinemasına güzel Karamürsel ilçemize ve bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Film, 1958 yılında Karamürsel'de dünyaya gelen Ahmet Taşçı'nın lastik fabrikasındaki işçilikten Kırkpınar şampiyonluğuna uzanan hayat hikayesini konu alıyor." diye konuştu.

Ahmet Taşçı da hayatının filme konu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim için çok büyük bir olay ve gurur verici." dedi.

Filmin çekimlerinin martta başlaması planlanıyor.

Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin elde ettiği daimi altın kemeri, bu şekilde iki defa kazanan Ahmet Taşçı, güreş otoriterlerince "yaşayan efsane" olarak nitelendiriliyor.

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Ahmet Taşçı Güreşçi Kocaeli

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