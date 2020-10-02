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  4. Efsane güzel Brooke Shields 20 yıl sonra geri dönüyor

Efsane güzel Brooke Shields 20 yıl sonra geri dönüyor

02.10.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20 yıl aradan sonra modelliğe geri dönüyor. 55 yaşındaki Shields, bir ajansla anlaşma imzaladığını açıkladı.

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20 yıl aradan sonra modelliğe geri dönüyor. 55 yaşındaki Shields, bir ajansla anlaşma imzaladığını açıkladı.

Brooke Shields 20 yıl sonra podyumlara dönüyor

ABD merkezli modellik ajansıyla anlaşma imzalayan Shields, “IMG’yle çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum.
UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var.
Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi.
Shields’in modellik kariyeri henüz 11 aylık bir bebekken başladı.
14 yaşında Vogue dergisine kapak olan en genç model unvanını alan Shields, pek çok ünlü markanın reklamlarında boy gösterdi.
1.83 boyundaki manken sinemaya 1978 yılında Pretty Baby adlı filmle başladı.
Asıl çıkışını Mavi Göl filmiyle yapan Brooke Shields, 4 yıl üst üste En sevilen Genç Oyuncu ödülü kazandı.
1983 yılında çalışmaya ara vererek Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine eğitim aldı.
1988 yılında sinemaya geri dönerken aynı zamanda televizyon filmlerinde de çeşitli roller almaya başladı.
Sinema ve televizyon ile yetinmeyen oyuncu, Grease, Cabaret, Wonderful Town ve Chicago gibi yapımlarla Broadway'de tiyatro rolleri oynadı.
Shields, yaşamı boyunca Ted McGinley, Dean Cain, John F. Kennedy Jr., Michael Bolton, Monaco Prensi 2. Albert ve Michael Jackson gibi birçok ünlüyle birlikte oldu.
1997 yılında tenisçi Andre Agassi'yle bir evlilik yaptı. 1980 ve 1990'lı yıllarda Brooke Shields'in aşk ilişkileri birçok gazete ve dergi yazısına konu oldu. 1999 yılında bir çocuk sahibi olduğu Agassi'den boşandıktan sonra, 2001'de televizyon yazarı Chris Henchy ile evlenerek ondan da iki çocuk sahibi oldu.
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