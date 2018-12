Atçılıkta umudun her zaman taşınması ve yaşatılması gerektiğini dile getiren Karataş, "Her safkanda 'Acaba bir Bold Pilot bulabilir miyiz?' isteği normal. Çünkü bir umut. Çok emek veriliyor. At sahipleri atın doğumundan, yarış yerine gelmesine, ardından antrenmanlar, startlara kadar bir sürü aşamadan geçiyor. O nedenle Bold Pilot'ın yavruları ile çok denedik. En son filmin galasının yapıldığı gün torunu birincilik elde etti. O da ayrı bir mutluluktu. Bold Pilot'ın yavrularından, torunlarından haramızda bulundurarak onu yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"İnsanların bizim hikayemizi beğeniyle gözyaşıyla duyguyla izlemelerinden ve hayranlık duymalarından aile olarak gurur duyuyoruz. Mesleki hayatımda böyle bir ata binmek büyük bir şanstı. Onunla bu başarıları elde etmek apayrı bir gurur. 22 yıl oldu. Bu filmle yaşadıklarımızı, duygularımızı insanlara aktardık. İnsanlar da bundan çok mutlu oldu. İnsanlarla bu hikayemizi paylaşırken onların düşüncelerine, hislerine ve sevgisine bir nebze katkıda bulunduysak esas mutluluk o bizim için."

Hikayesini anlatan bir filmi izlemenin kendisi açısından çok zor olduğunu belirten Karataş, "O günlere tekrar döndük. Farah Hanım (Farah Zeynep Abdullah), rolünü muhteşem oynadı. Bold Pilot'ın sakatlığından sonraki geliş sahnesi gözümde canlandı. Orada çok kötü oldum..." ifadelerini kullandı.

- "Film, at yarışına bakış açısını değiştirdi"

Filmin at yarışlarına bakış açısını değiştirdiğine inandığını anlatan Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Film vizyona girmeden önce benim bir yorumum vardı. Filmin Bold Pilot gibi sonradan atak yapacağını düşünüyordum. Nitekim öyle oldu. İnsanların filmi izledikçe arkadaşlarına, çevrelerine 'filmi mutlaka izlemelisiniz', 'At yarışı çevresini bu kadar iyi tanımıyormuşuz' demelerinden, at yarışına bakış açısının yüzde 80 gibi bir oranla değiştiğini düşünüyorum. Sosyal medyadaki yorumlarda "At almak istiyorum', 'Halis Karataş gibi olmak istiyorum', 'Halis Karataş gibi sevilmek istiyorum", 'Bold Pilot gibi bir safkanı görmek istiyorum' diyenler oluyor ya da Bold Pilot'ı görenler, o günlere dönüyor. Bunlar çok güzel duygular. Bu nedenle insanların büyük bir bölümünün at yarışına bakış açısını ve algısını değiştirdiğimizi düşünüyorum."