Efsane modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

Japonyalı ünlü modacı Issey Miyake, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Japon medyası kendi ismiyle marka olan Miyake’nin bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ajansı Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bir süredir kanserle mücadele eden Miyake, hepatosellüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanserinden muzdaripti.
ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’da doğan ve saldırı anında 7 yaşında olan Miyake, atom bombasından kurtulmayı başarmıştı. 140 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Miyake, önce Tokyo’da daha sonra da Paris’te ilk butiğini açmıştı.
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