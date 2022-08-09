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Efsane modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

09.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır kanserle mücadele eden dünyaca ünlü modacı Issey Miyake yaşama gözlerini yumdu.

Efsane modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

Japonyalı ünlü modacı Issey Miyake, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Japon medyası kendi ismiyle marka olan Miyake’nin bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ajansı Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Miyake, hepatosellüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanserinden muzdaripti.

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ATOM BOMBASINDAN KURTULMUŞTU!

ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’da doğan ve saldırı anında 7 yaşında olan Miyake, atom bombasından kurtulmayı başarmıştı. 140 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Miyake, önce Tokyo’da daha sonra da Paris’te ilk butiğini açmıştı.


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