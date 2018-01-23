Efsane oyun dizi oldu!

Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Netflix imzalı TV dizisi Witcher için ilk büyük adım atıldı. Daredevil ve The Defenders'ta pek çok bölümün senarist koltuğunda yer alan Lauren Schmidt Hissrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Witcher'ın pilot bölüm senaryosunun tamamlandığını duyurdu.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin romanından uyarlanan ve yazara dünya çapında ün kazandıran Witcher oyun serisi, tarihin en iyi oyun serilerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle 2015'te satışa sunulan The Witcher 3: Wild Hunt, dünya çapında aldığı skorlar ve övgülerle unutulmazlar arasına girdi. CD Projekt imzalı oyun, içerisindeki ödüllü bölümleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplarken, sonradan gelen 2 ek paket ile macera daha da etkileyici bir noktaya taşındı.

Dizi için Netflix ile anlaşılırken, ana karakterlerden Geralt'ı (seslendirmesi oyundaki sesi olan Jacek Rozenek tarafından yapılacak), Yennefer'i, Ciri'yi ve Triss'i kimlerin canlandıracağı merak konusu. Dizi için henüz net tarih verilmemesine karşın 2018 içinde meraklılarıyla buluşacağı söyleniyor.