Efsane oyun PAC-MAN Red Bull kutusunda

Sınırlı sayıda üretilen Red Bull PAC-MAN kutuları raflarda yerini alıyor.
Red Bull, oyunseverlere özel olarak tasarladığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturuyor. 1 Şubat’tan itibaren raflarda yerini alacak olan Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1980’den beri oynanan ve hala popülaritesini koruyan PAC-MAN, tüketicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Red Bull PAC-MAN ürünleri ve Türkiye çapında tüm zincir marketlerde satışta olacak.
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