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Efsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından son zamanlarda giderek ünlenen Kazdağı çorbası için eğitim verildi.

Efsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendiler

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından son zamanlarda giderek ünlenen Kazdağı çorbası için eğitim verildi. Tarhana, börülce, nohut, domates, biber, zeytinyağı ve tavuktan oluşan Kazdağı çorbasının adını, bölgede efsanevi Sarıkız’dan aldığı belirtiliyor.
Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Kazdağı çorbası eğitimi verildi. Bir hazır çorba üreten firmanın da yöresel çorbalar yelpazesinde ürüne yer vermesiyle, Kazdağı çorbası da ülke genelinde duyuldu. Sarıkız efsanesinden esinlenerek içerisinde bulunan tarhana, zeytinyağı, börülce, nohut, domates, biber ve tavuk eti gibi karışımlar nedeniyle Kazdağı çorbası olarak bilinen yemek, Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerlere öğretildi. Kazdağı çorbasının eğitimlerini aşçılık kursunda veren usta öğretici Ayşe Buhurcu, Kazdağı çorbasına, çorba dense de aslında ana yemek kadar zengin ve besleyici bir yiyecek olduğunu söyledi.
Usta öğretici Ayşe Buhurcu, “Çorbanın içerisinde tavukgöğsü ya da but kısmını kullanıyoruz. Tarhana, börülce, nohut, domates, biber ve zeytinyağı var. Tavukları haşladıktan sonra tiftikliyoruz. İstenirse küpte doğranabilir. Börülce ve nohut haşlıyoruz. Oldukça besleyici bir çorba. İçerisinde zaten tarhana var. Tarhana başlı başına besleyici bir gıda. Bunun yanı sıra içerisine nohut, börülce de giriyor. Yani karbonhidrat, protein ve bütün vitaminleri birleştirilerek yapılan bir çorba. Aslında içeriğine bakılırsa çorbadan çok ana yemek gibi bir çorba oluşturuyoruz. Kursiyerlerimiz bu tarz yöresel yemekleri severek ve ilgiyle takip ediyorlar” dedi.
Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı ise bu yıl 500’e yakın kurs düzenlediklerini ve yöresel değerlere de büyük önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin kurslarda yoğun bir çaba ve özveriyle yöresel yemeklerin çoğunu öğrendiklerini söyledi. Kazdağları tarihi, kültürü, efsaneleri, endemik bitkileri, köknar ormanları, yaşayan canlı türleri ile Türkiye’nin önemli bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Avcı, “Kazdağları mitolojide İda Dağı olarak geçiyor. Sarıkız efsanesi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sarıkız efsanesi ile beraber burada Türkiye coğrafyasında önemli bir yer teşkil etmekte. Mavinin yeşille bütünleşmiş olduğu bir coğrafya. Bizlerde yöresel değerlerimiz yaşatmak ve doğru şekilde gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu tarz kurslar düzenliyoruz” dedi.

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Efsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendilerEfsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendilerEfsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendilerEfsane Sarıkız’ın Kazdağı çorbasını öğrendiler

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