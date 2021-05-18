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  4. Efsane şarkıcı Kurt Cobain’in saç telleri 14 bin dolara satıldı

Efsane şarkıcı Kurt Cobain’in saç telleri 14 bin dolara satıldı

18.05.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Nirvana grubunun solisti ve 1994 yılında hayatına son veren şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarıldı.

Efsane şarkıcı Kurt Cobain’in saç telleri 14 bin dolara satıldı

Efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

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Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı.

Saç tellerinin, 29 Ekim 1989'da İngiltere'nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.

Cobain ve grubunun 1993 'MTV Unplugged in New York' performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020'de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı.

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