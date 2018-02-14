MAGAZİN

Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş bu sabah hayatını kaybetti.

Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti

Efsane spikerin cenazesi yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak toprağa verilecek.

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

TUNA HUŞ KİMDİR?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.

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Tuna Huş TRT spikeri Tuna Huş

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