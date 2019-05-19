"Efsane" spor otomobil Supra yollara dönüyor

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın spor otomobiller arasında bir "fenomene" dönüşen efsane modeli Supra, tamamen yeni 5. nesli ile yollara dönüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, öne yerleştirilmiş altı silindirli motoru ve arkadan itiş gücüyle iyi bir sürüş deneyimi sunan Toyota GR Supra, tekrar yollara çıkıyor. "Safkan bir spor otomobil" olarak nitelendirilen GR Supra Toyota, geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor. Gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağırlık merkezi, kısa aks aralığı, geniş iz açıklığı ve hafif ağırlığını yüksek gövde sertliği ile kombine eden Toyota GR Supra, aynı zamanda Toyota’nın başarılı yarış takımı "TOYOTA GAZOO Racing" tarafından geliştirilen ilk global GR modeli olarak da dikkati çekiyor. - Başkan Toyoda istedi, Supra tekrar üretime geçti Geçen yıllarda daha heyecan verici otomobiller üreteceklerini açıklayan Toyota Başkanı Akio Toyoda, geliştirme aşamasından itibaren Supra modeline büyük önem verdi ve testlerini bizzat kendi gerçekleştirdi.

Akio Toyoda, GR Supra’nın önemine ilişkin, "Supra benim için kalbimde yatan eski bir dost gibi... Diğer üreticiler güzel prototiplerini ortaya koyarken ben artık üretimde olmayan eski bir Supra kullanıyordum. O zamanlar Toyota’nın yeni Supra üretme gibi bir planı yoktu. Ama tutkulu Supra fanları gibi, ben de içten içe onun yeniden üretilmesini istiyordum. Yeni GR Supra Nürburgring testleri sırasında doğdu ve kesinlikle daha eğlenceli ve daha iyi bir otomobil oldu." değerlendirmesinde bulundu. Toyota GR Supra ilk bakışta Toyota’nın spor otomobil mirasını taşıdığını çok açık bir şekilde gösteriyor. 2000GT’den ilham alan uzun kaput, kompakt gövde, çift bombeli tavanın yanı sıra önceki jenerasyon Supra’nın ön ve arka tasarımından izler taşıyor. Belirgin arka kanat ve entegre spoyler de Supra'nın dikkati çeken yanları arasında bulunuyor. GR Supra’nın tasarımı, mümkün olan en iyi aerodinamik ve ideal ön/arka ağırlık dengesi gözetilerek elde edilen 1.55’lik "altın oran" ile yapıldı. Ön tasarımda 4. jenerasyon Supra’dan esinlenilirken, motoru da soğutan büyük hava girişleriyle desteklenen ön ızgara, tasarıma ayrı bir şıklık getirdi. Arkaya meyilli kabin ise aracın farklı ve sportif duruşunu daha da güçlendiriyor. Toyota GR Supra, Avrupa’da standart olarak hafif ve yüksek sertliğe sahip 19 inç alaşım jantlarla sunuluyor.

- Kokpit konseptine sahip kabin Toyota GR Supra’nın dış tasarımı gibi kabini de sıra dışı özelliklere sahip bulunuyor. Sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine alan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla buluşturuyor. Supra'ya sürüş heyecanını artırmak amacıyla tek koltuklu yarış otomobillerinden ilham alan oturma tarzı adapte edildi. Alçak, ince ve yatay kokpit görüş açısını daha ileriye taşıyor. Kabinde aynı zamanda yüksek çözünürlüklü 8.8 inç göstergeler, gerekli olan tüm verileri sürücüye net bir şekilde sergiliyor. Yeni Toyota GR Supra’nın yarışlardan esinlenen deri veya Alcanta kaplı deri koltukları her zaman kusursuz destek ve konfor sağlıyor. - GR Supra’dan yüksek performans Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip altı silindirli, 3.0 litre motordan alıyor. 340 HP ve 500 Nm tork üreten bu ünite, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. GR Supra, maksimum çekişin sağlandığı kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede erişebiliyor.