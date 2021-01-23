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Efsane Sunucu Larry King Hayatını Kaybetti

23.01.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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Efsane Sunucu Larry King Hayatını Kaybetti

Amerikan televizyon dünyasının efsane isimlerinden Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan televizyon dünyasının efsane isimlerinden Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.

King’in ölümü, “Larry King Live” programının sunucusu olarak 1985-2010 yılları arasında 25 yıl görev yaptığı CNN televizyonu tarafından, ailesine yakın bir kaynağa dayandırılarak duyuruldu.

Larry King, 60 yılı aşan uzun kariyeri boyunca dünya liderleri, politikacılar ve eğlence dünyasının ünlü isimleri dahil on binlerce kişiyle röportajlar yaptı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, King Covid-19 teşhisiyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. CNN, yıllardır çeşitli sağlık sorunları yaşayan, 2019’da geçirdiği felçte ölümün eşiğinden dönen King’in, bir haftayı aşkın bir süredir Los Angeles’taki Cedars Sinai Tıp Merkezi’nde yattığını bildirdi.

King tarafından kurulan televizyon yapım şirketi Ora Medya da, ünlü sunucunun Los Angeles’taki hastanede hayata gözlerini yumduğunu belirtti. Açıklamada, “Radyo, televizyon ve dijital medyadaki çeşitli platformlarda ve 63 yıl boyunca Larry’nin binlerce röportajı, ödülü ve dünya genelindeki ünü, onun bir yayıncı olarak sahip olduğu eşsiz ve kalıcı yeteceğinin bir vasiyeti” ifadesi kullanıldı.

”Larry King Live”, CNN’in en çok izlenen programlarından biriydi. 1970’lerde “The Larry King Show” adlı radyo programıyla ünlenen ve CNN’le televizyon dünyasına giriş yapan King, CNN’den ayrıldıktan sonra da, internet üzerinden “Larry King Now” adlı programıyla Ora TV ve daha sonra Hulu internet televizyonu servisinde yayıncılığa devam etti. King, USA Today gazetesinde 20 yılı aşkın süre köşe yazıları yazdı.

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