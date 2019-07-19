HABER

"Efsane tank"ın şoförü yaşadıklarını unutamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda, 1024 metre yükseklikteki sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın sürücüsü Abdulkadir Kurt, aradan geçen 45 yıla rağmen yaşadıklarını unutamıyor - Gazi Abdulkadir Kurt: "Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu, biz de onlara karşı mücadele ediyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük zayiat yaşattık"

NECMETTİN KARACA - Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın Van'da hayatını sürdüren şoförü Abdulkadir Kurt, silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi unutamıyor.

20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na, vatani görevini yaptığı Ankara 28. Tümen Tank Taburu 2. Bölük'te tank şoförü olarak katılan Abdulkadir Kurt (66), aradan 45 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor.

Erciş ilçesinde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Kurt, o güne dair hatıralarını AA muhabirine anlattı.

Harekatın efsaneleri arasında yer alan tank ile gidilemez denilen yerlerden ilerlediklerini belirten Kurt, vatan, millet ve bayrak için Kıbrıs'a çıkarma yaptıklarını aktardı.

Beşparmak dağlarında uçurumlardan ilerleyerek hedefe doğru gittiklerini ifade eden Kurt, şunları ifade etti:

"Beşparmak Dağı'na komandolara destek vermeye gittik. Büyük bir mücadele vardı. İlerlerken tankımız mayına çarparak yaklaşık bir buçuk metre havalandı, hasar gördü. Dağa çıkarken sürekli bize ateş açılıyordu. Tankın içinde büyük bir mücadele verdik. Her taraftan ateş geliyordu, biz de onlara karşılık veriyorduk. Allah bize fırsat verdi, onlara büyük bir zayiat yaşattık. Arkadaşlarımızla, 'Ya öleceğiz ya da onlara fırsat vermeyeceğiz.' dedik. Tankın içinde altı saat çarpıştık. Etrafımızda bağırıyorlardı ama korkmadık mücadele ettik. Sabaha doğru çekilmek zorunda kaldılar. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

O günü hiçbir zaman unutamadığını aktaran Kurt, ülkenin birliği ve beraberliği için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yeni evliyken eşini askere uğurlayan Müyesser Kurt da "Askere gittiğinde çok üzülmüştüm. Sonra harekata katıldığını öğrendik. Birkaç ay hiç haber alamadık. Şehit oldu diye düşünürken yaşadığı haberi geldi. Bir süre sonra askerler Erciş'e geldi. Eşime kavuştuğumda çok sevindim." diye konuştu.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
İlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendiİlk defa drone gören ayılar böyle görüntülendi
Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi akınıBayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdulkadir kurt anıları Erciş Gazisinin Kıbrıs Van

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.