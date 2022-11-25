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Efsane tarifi denedi: 3 gün sonra bıraktı

25.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chia tohumlu su kilo vermek isteyenlerin sıklıkla merak ettikleri ve denemek istedikleri karışımların başında yer alıyor. Bu tarz tarifleri görünce hemen uygulamaya geçmek isteriz ama genellikle geri planda kalır ve zamanla unutulur. Sosyal medyada biri chia tohumlu su karışımını deneyerek deneyimlerini paylaştı. Üç gün boyunca her yemekten 30 dakika önce chia tohumlu su içtiğini söyleyen kullanıcı her gün daha az yemek yiyerek doyduğunu belirtti.

Efsane tarifi denedi: 3 gün sonra bıraktı

Chia tohumlu su, uzun süren tokluk için zayıflamak isteyenlerin denediği veya denemek istedikleri karışımın başında yer alıyor. Popüler bir zayıflama içeceği olan chia tohumlu suyun etkilerini görmek isteyen bir sosyal medya kullanıcısı üç gün boyunca her yemekten 30 dakika önce chia tohumlu su içti. Deneyimlerine göre bu karışım her geçen gün kendisini daha az acıktırdı ve sonunda her zamankinin yarısı kadar yemek yiyerek doydu

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CHIA TOHUMLU SU NASIL HAZIRLANIR?

Kullanıcı bir bardak suyun için bir çay kaşığı chia tohumu ekleyerek karışımını hazırladı. Metabolizmasını ne kadar etkilediğini fark etmediğini söyleyen kullanıcı açlığı bastırma ve doğal kilo kaybını destekleme konusunda etkili olduğunu belirtti.

Tori Zhou isimli genç deneyimlerini şu şekilde dile getirdi: “İçeceği üç gün denedikten sonra, iştahımı azalttığını ve tipik olarak yediğim porsiyonların sadece yarısı kadar tok hissetmemi sağladığını söyleyebilirim. Her yemekten önce aynı chia tohumu tarifini kullandım. Bir bardak suya bir çay kaşığı chia tohumu koydum ve 15-20 dakika dinlenmeye bıraktım. Tohumlar yavaş yavaş camın etrafına yayılmaya başladı. Chia tohumları, suyu emen ve sıvı ile karıştırıldığında ağırlığının 27 katına kadar genişleyen, müsilaj adı verilen bir tür çözünür lifle doludur.”

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“TADI İYİ DEĞİLDİ”

Chia tohumlu suyun tadının iyi olmadığını söyleyen Zhou, acımtırak olduğu belirtti. Etkisini göstermesi için mutlaka yemeklerden yarım saat önce içilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Yemekten yarım saat önce içilen chia tohumlu sudan sonra normalde yenilen yemeğin yarısı kadarıyla doyduğunun altını çizdi. Üç günlük denememden sonra chia tohumlu suya bir süre ara vereceğini de söyleyen Zhou, ihtiyacı olduğunda tekrar kullanacağını dile getirdi.


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chia tohumu

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