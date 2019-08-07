Efsane Tenor Placido Domingo 50. Sanat Yılını Kutladı

Domingo, gala için, bundan tam 50 yıl önce, 1969 yazında Turandot ve Don Carlo'yla Verona'da ilk kez sahneye çıktığı Verona Arenası'nı seçti.

Opera dünyasının en eski mekanlarından Verona Arenası, 4 Ağustos gecesi, operanın yaşayan en büyük tenoru "Opera'nın kralı" ünvanını alan Placido Domingo'nun 50. Sanat Yılı Galası'na ev sahipliği yaptı.

Verona Arenası, milattan sonra 30 yılında yapılmış, yani tam 1989 yaşında. Verona Festivali ise, 1913 yılından bu yana her yaz bu arenada düzenleniyor.

Domingo, 78 yaşında hala güçlü bir sesi olduğunu kanıtlamak istercesine, tenor değil, bariton rollerle hazırladığı gösteriyle, Arena'ya gelen 30 bin kişiye, unutulmayacak bir müzik ziyafeti sundu.

Ünlü tenor Domingo, "50. Sanat Yılı Galası" için, opera tarihinin en büyük bestecilerinden Guiseppe Verdi'nin 3 dev eserinden, Nabucco, Macbeth ve Simone Boccanegra'dan bölümler sergiledi.

Opera Festivali çerçevesinde önce yönettiği La Traviata ve Aida operalarını sahneye koyan ünlü tenor, üçüncü gece kendisi sahne aldı.

Tüm Arena'yı dolduran seyircilerine tam bir müzik ziyafeti sunan 78 yaşındaki tenor, tümüyle doğal bir sahnede, üç ayrı bariton rolü oynayarak adeta meydan okudu. Dünyanın en çok sahnelenen opera şaheseri Nabucco'dan sevilen İlk Senfoni, III. ve IV. bölümleri, Macbeth'in II ve III. perdesi ile Simone Boccanegra'nın IV. bölümünü seslendirdi.

Domingo'ya sahnede opera dünyasının yine büyük isimleri, günümüzün en büyük sopranoları arasında sayılan Anna Pirozzi, Geraldine Chauvet, çok alkış alan Meksikalı tenor Arturo Chacón-Cruz, Marko Mimica, Carlo Bosi gibi isimler eşlik etti. Galanın müzik direktörlüğünü ise Jordi Bernacer yaptı.

Artık kaybolan bir opera vizyonunun ve operanın altın çağının son temsilcisi Domingo, görkemli bir sahne, dekor ve kostüm eşliğinde, eşine az rastlanan kalitede bir gösteri sahneledi.

Uzun kariyeri boyunca 150 rol oynayan ve hala sesini korumayı başaran Domingo, her zaman olduğu gibi, güçlü ve yüreklere dokunan sesi, güçlü opera tekniği ve oyunculuk becerisiyle binlerce seyirciyi saatler boyunca sahneye bağlamayı başardı.