'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı

Denizli valisiyken 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam aracı, kentteki bir oto galeri tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldı. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de görev yapan, 'Efsane Vali' olarak anılan Yazıcıoğlu'na kentte kullanması için tahsis edilen 1996 model cip, 260 bin lira fiyatla ilana konuldu. "TALEP ÇOK, TELEFONLARIM SUSMUYOR" Galeri tarafından ilanın başlığında, 'Vali Recep Yazıcıoğlu Makam Aracı' ifadelerine yer verildi. Galeri sahibi Burak Soymaç, Vali Yazıcıoğlu'nun Denizli ve Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Yazıcıoğlu'nun makam aracının valilik tarafından açık arttırmayla 2018'de satıldığını, aracı alan kişinin kendileri aracılığıyla satışa sunduğunu söyledi. Çok özel bir aracın satışa çıktığını ifade eden Soymaç, "Bir müşterimiz 2 yıl önce Denizli Valiliği'nin yaptığı açık arttırmaya katılıp bu aracı satın almış. Çok fazla binmemiş. Satmak istedi ve bize getirdi. Galerimizde sergileyip satışa sunduk. Denizli'nin eski valilerinden Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam arabası olması dolayısıyla çok yoğun bir ilgi var. 260 bin lira fiyatla satışa çıkardık. Talep çok, telefonlarım susmuyor. Kısa sürede satılacağını düşünüyorum. Satılmazsa bu özel aracı kendimiz alıp galerimizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi. (DHA)

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR? Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon Köprübaşı'nda doğdu. İlkokulu Köprübaşı'nda okuyan Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci ile sınıf arkadaşıdır. Ortaokul ve lise ise babasının tayini nedeniyle gittikleri Milas'ta tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde yapan Yazıcıoğlu'nun ilk vazifesi 1968 yılında Aydın'a kaymakam vekili olarak atanması ile başladı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı. TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VALİSİ 1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu, 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi. YILIN BÜROKRATI ÖDÜLÜ Tokat'ta kısa sürede gerçekleştirdikleri sayesinde yılın bürokratı unvanını kazandı. Evinin başköşesini süsleyen bu ödülün altında verilme nedeni olarak şöyle yazar: "Türkiye'nin en genç valisi olmasına karşın Tokat'ta döneminde yapılan ilkokul ve sağlık ocağı sayısının Cumhuriyet döneminden fazla olması!"