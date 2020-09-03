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Efsane yatırımcı Warren Buffett, Apple'dan yaklaşık 100 milyon dolar kazandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Tim Cook ile arasında geçen konuşmalarla sık sık gündeme gelen Warren Buffett, zamanında 35 milyar dolara aldığı Apple hisselerinden yaklaşık 100 milyar dolar kazanç sağladı. Dünyanın en zengin isimlerinden olan Warren Buffett, bu kazancı 5 yıldan daha kısa bir sürede gerçekleştirdi.

Efsane yatırımcı Warren Buffett, Apple'dan yaklaşık 100 milyon dolar kazandı!

Warren Buffett'ı tanıyanınız vardır. ''Yatırım yapılacak şirketi koklayan adam'' olarak tarif edebileceğimiz Buffett, yaptığı doğru yatırımlar sayesinde servetine servet kattı. Buffett'ın yatırım yaptığı şirketlerden biri de bugünlerde ilk 2 trilyon dolarlık ABD şirketi olan Apple'dı. Bundan birkaç yıl önce Apple'a 35 milyar dolar yatırım yapan Buffett, yatırımının karşılığını fazlasıyla aldı.

WARREN BUFFETT APPLE SAYESİNDE SERVET KAZANDI

Apple hisselerinin yükselmesiyle birlikte Buffett'in kazancı da arttı. Business Insider'ın haberine göre, Buffett elindeki Apple hisselerinden 97 milyar dolar kazandı. Böylece Buffett'in Apple hisselerinin değeri toplam 132 milyara ulaştı.

Apple hisse

HİSSELERİ APPLE'IN YÜZDE 5,7'SİNE DENK

İşin ilginç yanı ünlü yatırımcının bu kazancı 5 yıldan kısa bir süre içinde elde etmiş olması. Apple hisseleri geride bıraktığımız dönemde yaşadığı yükseliş ile birlikte yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yüzü gülenlerden biri de Buffett oldu. Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketi 981 milyon Apple hissesine sahip. Bu da kabaca Apple'ın yüzde 5,7'sine denk geliyor.

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