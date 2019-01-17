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Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 07:05 | Son Güncelleme

ABD'li efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek - Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu toplantısında tesisin adının "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirilmesi kararı alındı

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Amerikan basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirme kararı aldı.

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." ifadesini kullandı.

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

- Muhammed Ali

Müslüman olmadan önceki adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de ırkçılığın hayli yoğun olduğu Louisville'de dünyaya geldi.

Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston’u yenip en genç Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Clay, zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini ve adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıkladı.

Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yumdu.

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