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Efsanevi Futbolcu Maradona Hayatını Kaybetti

25.11.2020 21:18 | Son Güncelleme:
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Efsanevi Futbolcu Maradona Hayatını Kaybetti

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arjantin'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşındaki futbolcu son dönemde sağlık sorunları yaşıyordu.

Birkaç hafta önce, büyük kan damarlarında travma sonucu kanamanın doku içinde birikmesiyle meydana gelen hematom sebebiyle ameliyat olmuştu.

Arjantin’de 3 gün ulusal yas

Maradona, takım kaptanı olduğu Arjantin’e 1986 yılında Dünya Kupası’nı kazandırmıştı.

Maradona’nın ölümünün ardından Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez üç gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Maradona’nın eski takımı İtalyan Napoli kulübünün sözcüsü Nicola Lombardo, “Yastayız. Nakavt olmuş boksör gibiyiz. Şoktayız” ifadelerini kullandı.

Pele: “Elbet bir gün gökyüzünde birlikte top koşturacağız”

Maradona’nın ölümü futbol dünyasını da yasa boğdu. Brezilyalı efsanevi emekli futbolcu Pele, “Dostları bu şekilde kaybetmek çok üzücü. Elbet bir gün gökyüzünde birlikte top koşturacağız” dedi.

Eski İngiliz futbolcu Gary Lineker de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Benim neslimin ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Mutlu ve biraz da sorunlu bir yaşamın ardından umarım Tanrı’nın yanında biraz rahata erer” diye yazdı.

60. yaş gününden yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybeden Maradona, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biriydi.

1986’da Arjantin Dünya Kupası’nı kazandığında takım kaptanıydı. Arjantin’de 10 numaralı takım forması “El Diez”e atıfla, “El Dios” yani “Tanrı” lakabıyla biliniyordu.

1994 Dünya Kupası’ndan doping sebebiyle atılmıştı. Uzun süre uyuşturucu ve alkol kullandığı bilinen Maradona, 2000 yılında kokainin sebep olduğu kalp krizinde ölümden dönmüştü.

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