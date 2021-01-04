Efsanevi İngiliz otomobil markası MG Türkiye’de satışa çıkıyor! Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv, bir markaya daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, 2020 yılında otomotiv ve motosiklet alanındaki global trendlerin öncülerinden Silence, KYMCO, Gita ve Wallbox markalarını bünyesine katan Doğan Trend Otomotiv, İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu.

İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.