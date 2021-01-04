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Efsanevi İngiliz otomobil markası MG Türkiye’de satışa çıkıyor!

04.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Efsanevi İngiliz otomobil markası MG Türkiye’de satışa çıkıyor!

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG Türkiye'de satışa çıkıyor. Dönemin efsanevi modellerine imza atan marka, yeniden Türkiye pazarına giriş yapıyor.

Efsanevi İngiliz otomobil markası MG Türkiye’de satışa çıkıyor! Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv, bir markaya daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, 2020 yılında otomotiv ve motosiklet alanındaki global trendlerin öncülerinden Silence, KYMCO, Gita ve Wallbox markalarını bünyesine katan Doğan Trend Otomotiv, İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyurdu.

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İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

Kağan Dağtekin-1

“GLOBAL TRENDLERİ MÜŞTERİLERLE BULUŞTURUYORUZ”

Dünyadaki elektrikli araç dönüşümünden ve yeni trendlerden örnekler vererek Doğan Trend Otomotiv’in 2020 yılında bu alanda önemli adımlar attığını vurgulayan Kağan Dağtekin, “Baktığımızda dünya çapında elektrikli araçların 2015-19 arasında yüzde 270 arttığını görüyoruz. 2030 yılına kadar elektrikli araçların payının yüzde 32’ye ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda hem dünyada hem de ülkemizde SUV’lara yönelik önemli bir ilgi var. Öyle ki, Türkiye’de satılan her 3 araçtan biri artık SUV. Tabii ki, dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Bireysel kullanım amaçlı motosiklet talebi her geçen gün artıyor. Bu talep içerisinde elekrikli scooter’ların payı da gittikçe büyüyor. Doğan Trend Otomotiv olarak, global trendleri iyi okuyarak Türkiye’deki tüketicileri hem günümüzün hem de dönüşümün öncü araçlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


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