Efsanevi oyun müzikleri listesi 2020

Biz de bu listeyi hazırlarken yıllar boyunca aklımızdan çıkmayacak oyunları düşündük. Bu liste aslında çok uzun olabilirdi. Onu biraz sıkıştırdık, biraz tıkıştırdık ve içine kendi gönlümüzden geçenleri de ekledik.

İşte karşınızda efsanevi oyun müzikleri listesi! İyi eğlenceler!

Efsanevi Oyun Müzikleri (2020) from Fragtist on Vimeo.

1- Diablo 1 Tristram Village

2- Red Alert 2 Soundtrack: Hell March

3- Silent Hill 2: Promise Extended

4- Assassins Creed 3 Main Theme

5- Witcher 3: Wild Hunt

6- Dragon Age Origins

7- Hitman Blood Money – Jesper Kyd imzalı

8- The Elder Scrolls V: Skyrim – Dovahkiin (Dragonborn)

9- GTA: San Andreas

10- Crysis 2 Main Theme -Hans Zimmer

11- Undertale Megalovania – 8 bit arcade versiyonu

12- Portal: Still Alive

13- Age of Mythology

14- AC 2 Ezio’s Family

15- Metro 2033 – Departure

16- League of Legends – Warriors

17- Death Stranding – I’ll Keep Coming

18- The Last of Us – Theme Song

19- World of Warcraft – The Daughter of the Sea