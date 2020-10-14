Efsanevi oyun müzikleri listesi 2020

Biz de bu listeyi hazırlarken yıllar boyunca aklımızdan çıkmayacak oyunları düşündük. Bu liste aslında çok uzun olabilirdi. Onu biraz sıkıştırdık, biraz tıkıştırdık ve içine kendi gönlümüzden geçenleri de ekledik.
İşte karşınızda efsanevi oyun müzikleri listesi! İyi eğlenceler!
Efsanevi Oyun Müzikleri (2020) from Fragtist on Vimeo.
1- Diablo 1 Tristram Village
2- Red Alert 2 Soundtrack: Hell March
3- Silent Hill 2: Promise Extended
4- Assassins Creed 3 Main Theme
5- Witcher 3: Wild Hunt
6- Dragon Age Origins
7- Hitman Blood Money – Jesper Kyd imzalı
8- The Elder Scrolls V: Skyrim – Dovahkiin (Dragonborn)
9- GTA: San Andreas
10- Crysis 2 Main Theme -Hans Zimmer
11- Undertale Megalovania – 8 bit arcade versiyonu
12- Portal: Still Alive
13- Age of Mythology
14- AC 2 Ezio’s Family
15- Metro 2033 – Departure
16- League of Legends – Warriors
17- Death Stranding – I’ll Keep Coming
18- The Last of Us – Theme Song
19- World of Warcraft – The Daughter of the Sea