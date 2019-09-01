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Efsanevi Sarıkız Edremit’te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, Edremit Belediyesi'nce, yörenin en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına yapılan 'Güre Sarıkız hayrı'nın 30'uncusu düzenlendi.  Kazdağları’nın en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına 30'uncu Güre Sarıkız hayrı düzenlendi. Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Edremit'in Güre Mahallesi'nin Kavurmacılar mevkisindeki hayır yemeğine binlerce kişi katıldı.

Efsanevi Sarıkız Edremit’te anıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, Edremit Belediyesi'nce, yörenin en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına yapılan 'Güre Sarıkız hayrı'nın 30'uncusu düzenlendi.
Kazdağları’nın en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına 30'uncu Güre Sarıkız hayrı düzenlendi. Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Edremit'in Güre Mahallesi'nin Kavurmacılar mevkisindeki hayır yemeğine binlerce kişi katıldı. Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemek ve şerbetler halka ikram edildi. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik için Güre Mahallesi'nden Kavurmacılar mevkiine otobüs seferleri düzenlendi.
Sarıkız hayrına, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sarıkız inanışının Kazdağları ve bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Binlerce vatandaşımızın katılımı ile Sarıkız'ı bir kez daha andık. Katılan tüm konuklarımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
SARIKIZ EFSANESİ
İnanışa göre, Sarıkız, babasıyla Kazdağları'nın eteklerindeki Güre Kavurmacılar köyüne yaşar ve çobanlık yapar. Bir gün babası hacca gitmek için yola çıkar ve Sarıkız'ı komşusuna emanet eder. Bunu fırsat bilen köyün erkekleri Sarıkız'a talip olurlar ama Sarıkız'ın gönlü hiçbirinde değildir. Bunun üzerine kıza iftira atılır. Hacdan dönen babası durumu öğrenir. Köyün örf ve adeti gereği kızını öldürmesi gerekir. Kızını öldürmeye kıyamayan baba, Sarıkız'ı alıp, Kazdağları'na bırakır. Aradan yıllar geçer. Dağda yolunu kaybeden yolcular, köye inerler. Kendilerine çok güzel bir kızın yardım ettiklerini söylerler. Bu kişinin Sarıkız olduğunu anlayan babası dağa gider. Kazlarla ilgilenen kızını görünce çok mutlu olur. Babası burada kızından su ister, Sarıkız ona su getirir. Babası suyun tuzlu olduğunu söylediğinde aceleden denizden aldığını söyler, vadilere doğru dönüp su aldığını gören babası kızının ermiş olduğunu anlar.
Sonrasında kızına iftira edildiğini anlayan baba köylülere beddua eder. İnanışa göre de Bu beddua nedeniyle Kavurmacılar köyünde bugün kimse yaşamaz.

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Efsanevi Sarıkız Edremit’te anıldıEfsanevi Sarıkız Edremit’te anıldıEfsanevi Sarıkız Edremit’te anıldıEfsanevi Sarıkız Edremit’te anıldı

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