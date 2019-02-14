Efsanevi siyah leopar görüntülendi

Afrika'da 100 yıl aradan sonra ilk kez siyah bir leopar Kenya'da görüntülendi.

Efsanelere konu olan siyah leopar, en son 1909'da Etiyopya'da ortaya çıkmıştı.

San Diego hayvanat bahçesi ekibi, Kenya'da çok nadir rastlanan bir tür olan siyah bir dişi leopar olduğu duyumu aldı.