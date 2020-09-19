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Efsanevi yargıç Ginsburg hayatını kaybetti

19.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

ABD'de efsanevi Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg 87 yaşında hayatını kaybetti.

Efsanevi yargıç Ginsburg hayatını kaybetti

Ginsburg'dan boşalan koltuğa kimin getirileceği tartışma konusu oldu.ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg 87 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Ginsburg, kadınların eşit haklara sahip olması, azınlık hakları ve ayrımcılığın kalkmasını savunan görüşleriyle ABD'de liberal değerlerin önemli simgeleri arasında görülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Ginsburg'un ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Ginsburg'u "bir hukuk devi” olarak tanımlayan Trump, yargıcın görüşleri ve aldığı kararlarla tüm Amerikalılara ve büyük hukuk düşünürlerine "ilham verdiğini” ifade etti. Ginsburg'un ölümünün ardından Washington'da yüzlerce kişi toplanırken Trump, Beyaz Saray ve diğer kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Ginsburg 9 üyeli Yüksek Mahkeme'de liberal kanadın ön önemli temsilcisiydi. Ölümüyle birlikte mahkemedeki liberal yargıçların sayısı üçe inmiş oldu.

Trump'ın 20 Ocak tarihine kadar devam eden görev dönemi içinde ABD Senatosu'na Ginsburg'dan boşalan koltuk için bir aday önerip önermeyeceği merak konusu. Yüksek Mahkeme'ye muhafazakar bir yargıcın atanması halinde Cumhuriyetçilerin mahkemedeki çoğunluğu daha da perçinlenmiş olacak.

ABD'de Yüksek Mahkeme kürtaj, göç, silah yasası ve ayrımcılık gibi kritik ve tartışmalı konularda son sözü söyleme konumuna sahip.

Cumhuriyetçiler oylamadan yana, Demokratlar "seçimden sonra" diyor

Trump henüz Senato'ya bir aday önerip önermeyeceği konusunda bir açıklama yapmış değil. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell ise "Başkan Trump tarafından gösterilen aday ABD Senatosu'nda oylanacaktır” açıklamasını yaptı. Cumhuriyetçilerin 100 sandalyeli Senato'da 53 sandalyesi bulunuyor. Demokratlar ise konunun başkanlık seçimlerinin ardından ele alınmasını savunuyor. Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden “Hiç kuşkusuz seçmenlerin başkanı seçmesi ve başkanın da yargıcı Senato'ya önermesi gerekir” dedi. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından başkan 20 Ocak 2021 tarihinde yemin ederek görevine başlayacak.

Ginsburg'un ölmeden önceki sözleri

ABD'de daha önce de benzer bir durum yaşanmıştı. 2016 yılında McConnell liderliğindeki Cumhuriyetçiler eski ABD Başkanı Barack Obama'nın önerdiği bir Yüksek Mahkeme yargıcı adayına Senato'da engel olmuşlardı. Gerekçe olarak da yaklaşmakta olan seçimler gösterilmişti.

Torunu Clara Spera ABD radyo kanalı NPR'e yaptığı açıklamada Ginsburg'un da ölmeden önce yeni başkan göreve gelmeden önce yerine birinin atanmamasını istediğini açıkladı.

1993 yılında Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilen Ginsburg ABD tarihinde mahkemede görev yapan ikinci kadın olmuştu.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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