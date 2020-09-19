Efsanevi yargıç Ginsburg hayatını kaybetti

Ginsburg'dan boşalan koltuğa kimin getirileceği tartışma konusu oldu.ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg 87 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Ginsburg, kadınların eşit haklara sahip olması, azınlık hakları ve ayrımcılığın kalkmasını savunan görüşleriyle ABD'de liberal değerlerin önemli simgeleri arasında görülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Ginsburg'un ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Ginsburg'u "bir hukuk devi” olarak tanımlayan Trump, yargıcın görüşleri ve aldığı kararlarla tüm Amerikalılara ve büyük hukuk düşünürlerine "ilham verdiğini” ifade etti. Ginsburg'un ölümünün ardından Washington'da yüzlerce kişi toplanırken Trump, Beyaz Saray ve diğer kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Ginsburg 9 üyeli Yüksek Mahkeme'de liberal kanadın ön önemli temsilcisiydi. Ölümüyle birlikte mahkemedeki liberal yargıçların sayısı üçe inmiş oldu.

Trump'ın 20 Ocak tarihine kadar devam eden görev dönemi içinde ABD Senatosu'na Ginsburg'dan boşalan koltuk için bir aday önerip önermeyeceği merak konusu. Yüksek Mahkeme'ye muhafazakar bir yargıcın atanması halinde Cumhuriyetçilerin mahkemedeki çoğunluğu daha da perçinlenmiş olacak.