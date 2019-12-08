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EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yalova, Bilecik ve Gemlik'te ileri tarihli EFT yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.Y. (55) ile C.C. (37), polis operasyonuyla Balıkesir'de yakalandı. Yalova'ya getirilen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yalova ve Balıkesir emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, ileri tarihli EFT yöntemiyle dolandırıcılık yapan H.Y. ile C.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ÜZERLERİNDEN 17 BİN TL ÇIKTI

Balıkesir'de olduğu belirlenen 2 kişi, ortak operasyonla yakalandı. Şüphelilerin tutuklandığı soruşturmayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"22.11.2019 günü Mağdur T.T. L.'nin araç satışında ileri tarihli EFT yöntemiyle 49.000 TL dolandırılması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü olarak yapılan kamera çalışmaları ve araştırmalar sonucu Şüphelilerin H.Y. (55) ve C.C. (37) olduğu tespit edilmiş, şahısların Bilecik ve Gemlik'te de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiş, dolandırıcılar 06.12.2019 günü Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon sonucu Balıkesir'de yakalanıp Yalova'ya getirilmişlerdir.

Şahısların üzerinden çıkan suçtan elde ettikleri 17.880 TL paraya ve 7 adet cep telefonuna el konulmuştur. Şahıslar gerekli adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ilimiz cezaevine teslim edilmiştir."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eft dolandırıcılık

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