EFT ne zaman hesaba geçer? EFT nedir? - EFT saatleri nelerdir?

EFT işleminin nasıl gerçekleştirileceği kimi zaman çok zor ve detaylı görünebilir. Bunun yanı sıra EFT ve havale işlemleri sık sık birbirine karıştırıldığı için hangi işlemin kullanılacağını seçmek zorlayıcı olabilmektedir. Bu yazımız sayesinde bu işlemler ile ilgili gerekli bilgiler elinizin altında olacak! EFT Nedir? Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile “EFT nedir?” sorusunun cevabı en kısa şekilde; iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse EFT, A bankasındaki bulunan bir hesaptan B bankasındaki hesaba para aktarımı yapılmasını sağlayan işlemdir. EFT işlemleri sadece belli saatler içerisinde ve belli bir ücret karşılığı sunulan dijital bir hizmettir. EFT Saatleri Nelerdir? EFT ile yapılan para aktarma işlemleri sadece belli EFT saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir. EFT saati bankaların farklı çalışma saatlerine ve değişen prosedürlerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak EFT işlemleri sabah 09.00 ile mesai saatinin bitişi olan 17.00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

EFT Ücreti Ne Kadardır? EFT aracılığı ile yapılan para aktarmalarında banka tarafından belli bir EFT ücreti kesilir. EFT işlemi için kesilen ücret, aktarılan paranın miktarına ve bu parayı aktarmak için kullanılan kanala göre değişiklik gösterebilir. Merkez Bankası tarafından belirlenen standartlara göre EFT ile aktarılan paranın 1.000 TL altında olması durumunda, 2020 yılında cep telefonlarında kullanılan mobil bankacılık uygulamaları ile veya internet bankacılığı ile yapılan EFT işlemlerinden 1 TL, ATM aracılığıyla yapılan EFT işlemlerinden 2 TL, banka şubelerinden ve diğer kanallardan yapılan EFT işlemlerinden ise 5 TL işlem ücreti talep edilir. Aktarılan para miktarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması durumunda ise ödenecek ücretlerin alt sınırları yukarıda belirtilen ücretler ile aynı olmakla birlikte, üst sınır bankalara göre değişim gösterebilir. Kaynak: EFT Nasıl Yapılır? “EFT nasıl yapılır?” sorusunu cevaplamak için ilk adım olarak, işlemi yapabilmek için biri göndericiye ve diğeri alıcıya ait olmak üzere farklı bankalara ait iki adet vadesiz hesap bulunması gerekir. Eğer EFT işleminizi banka şubesi aracılığıyla yapacaksanız bankanıza giderek, alıcıya ait olan 26 haneli IBAN numarasını (Uluslararası Banka Hesap Numarası) veya şube ile hesap numarasını para yatıracağınız hesabı belirtmek için kullanmanız gerekir. Bunlardan birini seçtikten sonra ayrıca alıcının adını ve soyadını, bir de aktarmak istediğiniz para miktarını içeren EFT talimatını bir banka yetkilisine vermeniz yeterlidir.

“EFT nasıl yapılır?” sorusuna başka bir yanıt olarak transfer işleminiz için ATM, internet bankacılığını veya mobil bankacılık uygulamalarını kullanmanız mümkün. EFT saatleri içerisinde bu kanalları kullanarak para transferi yapmak için ilk adım olarak EFT ya da başka bankaya transfer seçeneğini seçip, para aktarımı için alıcının IBAN numarasını mı yoksa hesap numarası kullanacağınızı seçmeniz gerekiyor. Sonrasında size sorulan ve yukarıda da belirttiğimiz alıcı hesap bilgilerini ve de aktarmak istediğiniz para tutarını belirtmeniz isteniyor. Sizden istenen tüm bilgileri eksiksiz girdikten sonra ATM’nin, internet bankacılığının ya da mobil bankacılık uygulamanızın sizi yönlerdiği sayfada EFT işlemi için kesilen ücret karşınıza çıkıyor ve son adım olarak bu ücrete tabii iseniz sizden işleminizi onaylamanız isteniyor. İşlemi onayladıktan sonra transfer detaylarını incelemek isterseniz internet bankacılığını ya da mobil cep uygulamanızın menüsünde yer alan EFT sorgulama seçeneği ile bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. ATM ile yaptığınız işlemlerde ise EFT sorgulamak için işlem sonunda makbuz talep edebilirsiniz.