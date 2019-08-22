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Efteni Kuş Cenneti doğaseverleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 türde göçmen kuş ve endemik bitki çeşidi ile görenleri büyüleyen Efteni Kuş Cenneti yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor - Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan: - "Bölge, kuş çeşidi anlamında çok zengin. Kendine özgü bitki çeşitleri, endemik bitkiler ve çeşitli kuşlarıyla bir doğa harikası"

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve endemik bitki çeşitleri ile ziyaretçileri büyülüyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efteni Kuş Cenneti'nin bölgenin büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Demircan, bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirerek, "Bölge kuş çeşidi anlamında çok zengin. Kendine özgü bitki çeşitleri, endemik bitkiler ve çeşitli kuşlarıyla bir doğa harikası. 150 çeşit kuşun yılın belli aylarında buraya uğradığı biliniyor. Bölge, çok önemli güzel bir kuş cenneti." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılacak çalışmanın ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Demircan, "Burada güzel bir proje hazırlandı ve şu anda bu proje beklemeye alındı. İhale ve yer teslimi konusunda bütün evraklar hazırlandı fakat öncelikli yatırımların tamamlanması bekleniyor. Bu yatırım durmuş değil. Önümüzdeki yıllarda ihalesi ve yer teslimi yapılmış bu yatırımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Burada düşünülen ve projelendirilen bu yatırım gerçekleştirildiği takdirde Abant Gölü'nden daha büyük bir alan oluşacak. Sapanca Gölü gibi etrafı düzenlendiğinde turizme çok büyük katkısının olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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