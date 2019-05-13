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EGD, başarılı ekonomi basınını 11. kez ödüllendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

Yarışmaya başvurular, 17 Mayıs'a kadar yapılabilecek - İTO'nun katkılarıyla 19 Haziran'da düzenlenecek yarışmada, her kategorinin kazananına birer cumhuriyet altını hediye edilecek

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ne müracaatlar başladı.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) katkılarıyla düzenlenen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin töreni, 19 Haziran'da İTO Vakfı Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenecek.

Adaylar; "en iyi haber", "söyleşi-röportaj", "en iyi araştırma haberi", "en iyi köşe yazarı", "en iyi ekonomi programı (finans ve ekonomi,TV-radyo)", "yerel basın ödülü", "jüri özel ödülü" ve "jüri teşvik ödülü" dallarında ödül alabilecek ve yarışmaya 2018 Mart-2019 Mart sonu döneminde yayımlanan çalışmalarıyla katılabilecek.

Her kategorinin kazananlarına birer cumhuriyet altınının hediye edileceği yarışmada, ayrıca plaket de verilecek.

Ödüllere aday olan yazılı basın, televizyon ve radyo çalışmalarının; ad-soyad, iletişim bilgileri, yarışmak istenilen kategori belirtilerek "ekonomiodulleri@gmail.com" adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvurular; PDF formatında e-maille, TV-radyo dallarında aday olacak çalışmalar WeTransfer'le veya linkleri e-maille gönderebilecek.

Derneğin, bu yıl 11'incisini düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına başvurular, 17 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Ekonomi Gazetecileri Derneği

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