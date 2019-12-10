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Ege adalarında sığınmacı sayısı 40 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 00:02 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nin doğusundaki Yunan Adaları'nda bulunan kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısı 40 bini geçti.

Ege adalarında sığınmacı sayısı 40 bini aştı

Atina, 1 Ocak'tan itibaren sığınmacıları Türkiye'ye daha hızlı iade etmeyi planlıyor.Giderek sertleştirdiği göç ve iltica politikası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştirilen Yunanistan hükümeti artan sığınmacı sayısıyla baş etmekte zorlanıyor.

Ege Denizi'nin doğusunda yer alan adalardaki kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısının 40 bin sınırını aştığı bildirildi. Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonunda sığınmacı sayısının 40 bin 313 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı'nın yürürlüğe girdiği 2016 yılının mart ayından bu yana söz konusu kamplarda en yüksek sığınmacı rakamına ulaşıldığını duyurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında söz konuısu kamplarda yaşayan sığınmacı sayısı 14 bindi. Yunan hükümeti, aşırı doluluk nedeniyle geçtiğimiz aylarda 10 bin sığınmacıyı ana karaya taşımıştı.

Üç büyük kamp kapanıyor

Yunanistan'ın merkez sağ hükümeti, bir süre önce Ege adalarında kapasitesinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Sisam, Sakız ve Midilli’deki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli kamplarda insanlık dışı koşullarda kalan toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı yerleşkelere alınacağı belirtilmişti. Yerleşkelerin Temmuz 2020’ye kadar hazır olması planlanıyor.

Yunanistan Parlamentosu, iltica yasasısında yapılan değişiklikle 1 Ocak itibariyle iltica sürecini hızlandırıp, Avrupa Birliği-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi uygulamasını hızlandırmayı planlıyor.

dpa / SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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