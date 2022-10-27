İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Yaz mevsiminde yağış miktarı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 89 artan Ege Bölgesi, eylülde son 18 yılın en düşük yağışını aldı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede eylülde uzun yıllar yağış ortalaması 20,3 milimetre olarak ölçüldü. Ege'ye geçen yıl eylülde 10,6 milimetre, bu senenin aynı ayında ise 3,6 milimetre yağış düştü.

Ege Bölgesi'nde eylül yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 82, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 azalış gözlendi.

Bu anlamda Ege Bölgesi son 18 yılın en düşük eylül yağışını aldı.

Her yıl 1 Ekim ile sonraki senenin 30 Eylül'üne kadarki dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip edilerek hesaplanan su/tarım yılı yağışlarının da normalde 604,7 milimetre olduğu bölgede, yağış yüzde 7 azalarak 561,1 milimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yaz mevsimi yağışlarında yaşanan artış ise dikkati çekti.

Ege Bölgesi'nde yaz mevsiminde uzun yıllar yağış ortalaması 47,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl bu mevsimde 54,9 milimetre, bu sene aynı mevsimde ise 90,1 milimetre yağış düştü.

Buna göre bölgede yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 89, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

- İzmir'de en yağışlı üçüncü ay ağustos

Uzun yıllar aralık ayı ortalaması 142,5 milimetre olan İzmir, geçen yılın aralık ayında ise 230,6 milimetre yağış aldı.

Kente bu yılın ocak ayında 36,5 milimetre yağış düştü. Şubatta uzun yıllar yağış ortalaması 102 milimetre olan İzmir, bu ayda 146,7 milimetre yağış aldı.

İzmir, kalan aylarda en yağışlı dönemi ise uzun yıllar ortalaması 2,8 milimetre olan ağustos ayında 21,4 milimetrelik rakamla elde etti. Ağustos, bu yağışla en fazla yağmur düşen üçüncü ay oldu.

- Kış yağışları İzmir'deki barajların su seviyesini korudu

İlkbahar mevsimini kurak geçiren ve sonbaharda henüz yağmur düşmeyen İzmir'de kış döneminde etkili olan yağışlar, barajların önemli bölümünde su seviyesinde aşırı düşmenin önüne geçti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin 26 Ekim tarihli verilerine göre, kentteki 6 barajdan 5'inin doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre arttı.

Barajlardan Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 40'tan yüzde 48'e, Güzelhisar'da yüzde 53'ten yüzde 71'e, Ürkmez'de yüzde 41'ten yüzde 51'ye, Gördes'te ise yüzde 1'den yüzde 4'e, yükseldi.

En önemli su sağlayıcılarından Tahtalı'da rakam yüzde 51'den yüzde 43'e, Balçova'da yüzde 39'dan yüzde 24'e, Güzelhisar'da yüzde 65'ten yüzde 64'e geriledi.

- İklim değişikliği​​​​​​​

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı meteorolojik verilerin değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Kuraklığın artmasının aynı zamanda yağışlarda dengesizliklere ve yoğunluğunun artmasına neden olduğunu ifade eden Tağıl, şunları kaydetti:

"Bu yıl beklentinin üstünde yağışlı bir yaz ile beklentiden daha kurak bir sonbahar yaşamamız iklim değişikliği senaryolarına göre normal kabul edilebilir bir durum. Mevsim açısından baktığımızda Batı Anadolu'da temmuz ve ağustosta yağışlı şartları gözlemledik. Yer yer uzun yıllık ortalamanın üzerinde yağışların gerçekleştiği de görüldü. Batı Anadolu'da yağışlı yaz koşullarının oluşmasına üst atmosferden soğuk hava girişinin gerçekleşmesiyle dikey yönlü sıcaklık farkının artması neden oldu. Bu artış, yüzeyde ısınan havanın yükselmesine ve yağışlı koşulların oluşmasına neden oldu."

Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'nin eylül ve ekim aylarında istediği yağışı alamadığını vurguladı.

İklim değişikliğine bağlı hayatın düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Tağıl, "İklim değişikliği mevsimde beklediğimiz yağışı alamamamıza ya da mevsim normallerinin üstünde yağış almamıza neden olmaktadır. Hatta, küresel ısınma nedeniyle dört mevsimi birbirinden ayırmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

