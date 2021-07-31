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Ege Bölgesi için sıcaklık uyarısı: Daha da sıcak olacak

31.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi.

Ege Bölgesi için sıcaklık uyarısı: Daha da sıcak olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 39-42, Aydın’da 42-45, Manisa’da 41-43, Balıkesir’de 38-42, Çanakkale’de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

TEDBİR UYARISI

Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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