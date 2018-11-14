HABER

Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:48 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi.  Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

İZMİR, (DHA) - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

FOTOĞRAFLI

Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısıEge Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldıKKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı
Trabzon'da tarihi köprü yakınındaki yol çöktüTrabzon'da tarihi köprü yakınındaki yol çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

Yunanistan'dan gönderilen göçmenler: Polisler demir çubukla dövdü

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

CHP'li isimden Diyanet'in Kadir Mısıroğlu ziyaretine tepki: Kurtuluş Savaşı'nda Rum Pontus'un elinde olan bir tane Trabzonlu'yu ziyaret etti

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.