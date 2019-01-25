HABER

Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 01:35 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Duyuruda ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın saat 15.00'dan itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Adana'da feci kaza! Yanarak hayatını kaybettiAdana'da feci kaza! Yanarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulunduKorkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Bölgesi batı akdeniz Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi Son dakika fırtına hortum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Erdoğan'dan Venezuela krizi yorumu: Trump beni de şoke etti

Erdoğan'dan Venezuela krizi yorumu: Trump beni de şoke etti

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da feci kaza! TIR sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kırşehir'de Afgan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Melih Gökçek'ten CNN TÜRK'e Mansur Yavaş açıklaması

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş açıklaması

Kırklareli'nde bir okul bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası bulundu

Kırklareli'nde bir okul bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası bulundu

Edirne'de spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı, 3 kişi ağır yaralandı

Patlama oldu, sol bacağı koptu! Çelik kasa faciası!

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.