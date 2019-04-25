Ege Bölgesi'nin en büyük camisinin yapımı sürüyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'e birçok eser kazandıran merhum Nevvar ve Salih İşgören çiftinin kendi isimleriyle kurduğu vakıf tarafından yaptırılan ve aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği caminin kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Vakıf kurucusu Salih İşgören'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanlığı döneminde cami yaptırma sözü vermesinin ardından çalışmalarına başlanan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün fenni mesul olduğu hayırseverlerin ismini taşıyan Nevvar-Salih İşgören İzmir Ulu Cami inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Yapılan protokol gereği kaba inşaatını vakfın üstlendiği cami için Konak ilçesi Mersinli bölgesinde 20 bin metrekarelik alanda ilk kazma 2017 yılının Ağustos ayında vuruldu.

Gece gündüz 120 işçinin çalıştığı cami inşaatında 20 ay sonra kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı.

Osmanlı ve modern mimari izlerini taşıyan cami, 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metre uzunluğunda 4 minareye de sahip olacak. Cami, kaba inşaatının tamamlanmasının ardından yapılan protokol gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilecek.