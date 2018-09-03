Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...

Ege Denizi'ndeki Türk-Yunan gerginliğinde şimdi de Bulamaç Adası hareketliliği yaşanıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü 'Ege'de Bulamaç Adası alarmı' başlıklı yazısında, ada çevresinde yaşananları kaleme aldı.

Balık sezonunun başlaması ile bölgedeki Türk balıkçılara yönelik Yunan sahil güvenliğinin tacizini aktaran Çekirge, Didim açıklarındaki ada için, 'Yunanlılar nedense bu adaya takık...

Onların generalleri, sahil güvenlik botları, gemileri oraya yaklaşınca... Biz de boş durmuyoruz elbette. Geçenlerde bizden en üst düzeyde komutan oradaydı... Gelelim bugüne...

Peki, bizim balıkçı kaptanlar oralarda avlanırken Yunan sahil güvenlik botları onları taciz ediyor mu? Denizcilerden bana gelen bilgi şu: “Av sezonu açılır açılmaz, Yunan sahil güvenlik botları tacize başladı” Hatta... “Bir kaptanımızın bayrağını almak istediler... Aslanlar gibi vermedi...” Tırnak içindeki bu bilgiler balıkçılar arasında bir gündelik söylenti olabilir..." dedi.

Çekirge devamında şunları söyledi: