Ege'de Bulamaç Adası alarmı! Yunanlar...

Ege Denizi'ndeki Türk-Yunan gerginliğinde şimdi de Bulamaç Adası hareketliliği yaşanıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü 'Ege'de Bulamaç Adası alarmı' başlıklı yazısında, ada çevresinde yaşananları kaleme aldı.
Balık sezonunun başlaması ile bölgedeki Türk balıkçılara yönelik Yunan sahil güvenliğinin tacizini aktaran Çekirge, Didim açıklarındaki ada için, 'Yunanlılar nedense bu adaya takık...
Onların generalleri, sahil güvenlik botları, gemileri oraya yaklaşınca... Biz de boş durmuyoruz elbette. Geçenlerde bizden en üst düzeyde komutan oradaydı... Gelelim bugüne...
Peki, bizim balıkçı kaptanlar oralarda avlanırken Yunan sahil güvenlik botları onları taciz ediyor mu? Denizcilerden bana gelen bilgi şu: “Av sezonu açılır açılmaz, Yunan sahil güvenlik botları tacize başladı” Hatta... “Bir kaptanımızın bayrağını almak istediler... Aslanlar gibi vermedi...” Tırnak içindeki bu bilgiler balıkçılar arasında bir gündelik söylenti olabilir..." dedi.
Çekirge devamında şunları söyledi:
"Ama gerçek şu:
Yunan sahil güvenlik botları Bulamaç Adası civarında sürekli olarak bizim balıkçılar için hareket halinde. Taciz halinde...
Türk Deniz Kuvvetleri de 24 saat her saniye balıkçılarla konuşup takip ediyor..."
"Önüne gelen Türkiye'yi avlamak istiyor" diyen Çekirge, "Bu hiç bitmeyen bir 'av sezonudur.' Uygarlık bittiğinden beri devam etmektedir... Türkiye işte buna karşıdır..." ifadelerini kullandı.
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