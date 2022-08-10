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Ege'de büyük facia! Onlarca mülteciyi taşıyan bot alabora oldu: Çok sayıda kayıp var

10.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde korkunç bir facia yaşandı. Antalya'dan İtalya'ya doğru yola çıkan ve içinde mültecilerin bulunduğu belirtilen bot alabora oldu. Batan botta 60 ila 80 mültecinin bulunduğu bildirilirken bottan 29 mültecinin kurtarıldığı, kurtarılanların Afganistan, İran ve Irak vatandaşları olduğu açıklandı.

Ege'de büyük facia! Onlarca mülteciyi taşıyan bot alabora oldu: Çok sayıda kayıp var

İtalya'ya ulaşma hedefiyle Antalya'dan yola çıkan mültecileri taşıyan bot Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Karpathos adası açıklarında alabora olarak battı. Yunan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada 50'ye yakın kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR ERKEN SAATTE BAŞLADI

Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, kurtarılan mültecilerin Antalya'dan yola çıkan botta 60-80 kişi bulunduğu ve İtalya'ya gitmekte olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Kokkalas Yunanistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, botun Karpathos adası açıklarında alabora olduğunu ve battığını söyledi. Kokkalas, arama ve kurtarma çalışmalarının sert rüzgara rağmen sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir sahil güvenlik yetkilisi ise, kurtarılan mültecilerin Afganistan, İran ve Irak vatandaşı olduğunu söyledi.

(Reuters)

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Ege Denizi bot
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