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Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ege’de Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege Denizi’nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı. Olay kameralara yansıdı.

Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı. Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yaşanan dalaş kameralara yansıdı.
(DHA)

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Son dakika Ege Denizi yunan gemisi Sahil Güvenlik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siyaset özellikle seçimler öncesi gerilimden ve çatışmadan beslenir... her zaman yaşanan bu durumların haberlestirilmesinden anladığımız çatışma yakındır... munbic olmadı Yunan verelim...
Yunanistan,i birileri gaza veriyor. Aslında Yunanistan Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için uğraş verse, her iki devlet ve halkları kazanır. Savaşlari isteyen silah tuccarlari
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