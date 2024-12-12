Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi, vatandaşlar panikledi: Büyüklüğü 4,4

Peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşları korkutmaya başladı. Son olarak Çanakkale sallandı. Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4, derinliği ise 25.5 olarak duyuruldu. Çok sayıda vatandaş paniğe kapıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 14.5 kilometre.