Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi, vatandaşlar panikledi: Büyüklüğü 4,4

Peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşları korkutmaya başladı. Son olarak Çanakkale sallandı. Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4, derinliği ise 25.5 olarak duyuruldu. Çok sayıda vatandaş paniğe kapıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
Detay:https://t.co/z0z0JdbW0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 14.5 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2024
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wnu7okuFhZ
12.12.2024, 14:34:52 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 14.5 km#Kandilli