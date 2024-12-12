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  4. Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi, vatandaşlar panikledi: Büyüklüğü 4,4

Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi, vatandaşlar panikledi: Büyüklüğü 4,4

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 14:48
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Son yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem bu kez Ege'de meydana geldi ve Çanakkale'den de hissedildi.Kandilli Rasathanesi Saros Körfezindeki depremin büyüklüğü 4,6 AFAD ise 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı 14.34'te yaşandı.

Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'den de hissedildi, vatandaşlar panikledi: Büyüklüğü 4,4

Peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşları korkutmaya başladı. Son olarak Çanakkale sallandı. Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4, derinliği ise 25.5 olarak duyuruldu. Çok sayıda vatandaş paniğe kapıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 14.5 kilometre.

Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale afad
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