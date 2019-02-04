Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın öğlenden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba sabahından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise Çarşamba günü 01.00'den itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

