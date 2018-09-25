Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)

GÜZELBAHÇE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nce İzmir Körfezi'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 knot'a ulaştığı, yolcuların emniyeti açısından hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

İZMİR, (DHA)

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