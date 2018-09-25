HABER

Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

GÜZELBAHÇE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nce İzmir Körfezi'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)

GÜZELBAHÇE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nce İzmir Körfezi'nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 knot'a ulaştığı, yolcuların emniyeti açısından hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Dünyanın en önemli zeytinyağı listesinde bir Türk markası varDünyanın en önemli zeytinyağı listesinde bir Türk markası var
Düğün konvoyunda drift yapan sürücü yakalandıDüğün konvoyunda drift yapan sürücü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.