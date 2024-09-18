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  4. Ege denizi kovalamacaya şahit oldu! Göçmenler silah zoruyla denize atıldı

Ege denizi kovalamacaya şahit oldu! Göçmenler silah zoruyla denize atıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.09.2024 12:36
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Aydın‘ın Kuşadası ilçesine yakın Sisam Adası yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana gelen bir kovalamaca yaşandı. Yunanistan Sahil Güvenliği'nden iki organizatör sürat teknesiyle kaçmaya çalıştı, sebebi sonradan ortaya çıktı. Organizatörler 30’dan fazla göçmeni silah zoruyla denize attı. Bir göçmen olay esnasında hayatını kaybetti.

Ege denizi kovalamacaya şahit oldu! Göçmenler silah zoruyla denize atıldı

Yasa dışı yollarla 30’dan fazla göçmeni Sisam Adası’na geçirmeye çalışan sürat teknesini Yunanistan Sahil Güvenliği'nin dikkatini çekti. Sahil güvenlik ve sürat teknesini kullanan iki organizatör arasında kovalamaca yaşandı.
Yunanistan sahil güvenliği, iki organizatörü önce anons yaparak uyardı. Tüm uyarılara rağmen durmayan sürat teknesinin motoruna ateş edildi. 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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30 GÖÇMENİN CAN PAZARI

Türk oldukları iddia edilen 2 organizatör kaçarken 30’dan fazla göçmeni silah zoruyla denize attı. Silah zoruyla denize atlan göçmenlerden 15’inin erkek, 7’sinin kadın ve 8'inin çocuk olduğu öğrenildi. Toplam 30 göçmen kurtarıldı. Bir göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı göçmenler ise Sisam Adası Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan sahil güvenlik ada ege
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