Ege Denizi Kuşadası açıklarındaki depremlerle beşik gibi sallandı (4)- Yeniden

Davut CAN/İZMİR- AYDIN, (DHA)- EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.38'de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içerisinde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 12 deprem meydana geldi. Peş peşe meydana gelen depremlerle bölgenin beşik gibi sallanması, Kuşadası ve çevresinde oturanları endişelendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Deprem Uzmanı Hasan Sözbilir, Kuşadası, İzmir ve Balıkesir arasında bir deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası ve çevresinden de hissedildi.

Bu depremin ardından AFAD verilerine göre aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 12 deprem meydana geldi. Beşik gibi sallanan bölgede özellikle saat 19.23'te 3.6 ve saat 20.21'de 4.4 büyüklüğündeki depremler, Kuşadası ve çevresinde oturunları endişelendirdi. Vatandaşlar panik içerisinde sokağaklara çıkarken, uzun süre sevlerine dönmedi.

'DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR' UYARISI

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Deprem Uzmanı Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili önemli uyarıda bulundu. Sözbilir, Kuşadası, İzmir ve Balıkesir arasında bir deprem fırtınası yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

“Samos Adası’nın güneyinde olan son bir aydaki depremlere bakıldığında büyüklüğü 4.8’e varan çok sayıda deprem olduğunu görüyoruz. Bunların Kuşadası Körfezi, İzmir Körfezi, Manisa, Akhisar, Sındırgı ve Balıkesir hattı boyunca deprem fırtınası şeklinde geliştiğini görüyoruz. Söz konusu hat boyunca tarihsel dönemde yıkıcı depremler geliştiğini biliyoruz, son yüz yıldaki aletsel dönem depremlerinde 6 büyüklüğüne varan depremler üreten fay segmentlerinin varlığı bilinmektedir. Bahsettiğim hat boyunca çok sayıda fay segmenti var ve bu segmentler depremleri tetikliyor diyebiliriz."



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