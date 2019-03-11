Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika haberine g\u00f6re merkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi olan 4.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\n\u0130\u015fte T\u00fcrkiye'de meydana gelen son depremler...\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERBu \u00e7ukur 224 y\u0131ld\u0131r kaz\u0131l\u0131yor ama dibini kimse g\u00f6rmediKirac\u0131s\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u015fehre yayd\u0131! Sebebi pes dedirtti!\u0130\u015fsiz kalan g\u00fcvenlik\u00e7i, ilanla i\u015f ar\u0131yor
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