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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika haberine göre merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

sondepremler

Ayrıntılar geliyor...

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