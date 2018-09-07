Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 02.53'te gerçekleşen deprem yerin 12 km derinliğinde oldu. Deprem İzmir'den de hissedildi.
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