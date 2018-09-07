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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 03:59 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 02.53'te gerçekleşen deprem yerin 12 km derinliğinde oldu. Deprem İzmir'den de hissedildi.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
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