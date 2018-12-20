Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 07.54'te Ege Denizi a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi. \nDepremin yakla\u015f\u0131k 33 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi.E\u015f de\u011fi\u015ftirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kad\u0131n...K\u00fcresel tahmin sistemleri uyard\u0131! G\u00fcnlerce gitmeyecek1 kilometrelik t\u00fcnel bulundu! Operasyon haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131...
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