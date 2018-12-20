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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 08:38 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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