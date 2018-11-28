HABER

Ege Denizi'nde üç ayrı deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 03:09 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde üç ayrı deprem!

Ege Denizi'nde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.16'da merkez üssü Yunanistan'ın Kiklad takım adalarından Amorgos'un güneyinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Söz konusu depremden kısa süre sonra 02.24 ve 02.45'te de Kiklad takım adalarından İos açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

İlk depremin yaklaşık 16 kilometre derinlikte diğer iki depremin ise yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldıLice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi deprem

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!

Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından kafasına sıktı!

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından...

CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden aldılar

CHP düğmeye bastı: Görevden aldılar

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.