Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 22.46'da Ege Denizi'nde Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde sars\u0131nt\u0131 kaydedildi.\n\n Son Dakika: Bing\u00f6l'de 5,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem\n \nDepremin, 15 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi. (AA)\n\n Son Dakika: Elaz\u0131\u011f'da 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem\n
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