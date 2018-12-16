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Ege Denizi'nde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 13:05 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.24'te Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi deprem Son Depremler

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