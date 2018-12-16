Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 12.24'te Ege Denizi a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yer sars\u0131nt\u0131s\u0131 kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 28 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u00e7ift merakl\u0131 bak\u0131\u015flar\u0131 umursamadan...Son dakika! 15 Temmuz K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde intihar giri\u015fimiTSK'dan Kuzey Irak'a hava harekat\u0131
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