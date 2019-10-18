Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi\u2019nde bulunan ve tamam\u0131 \u0130zmir il s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde kalan \u00c7andarl\u0131 K\u00f6rfezi\u2019nde saat 11:26\u2019da deprem meydana geldi. \nDepremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 3.0 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Sars\u0131nt\u0131 yerin 7.8 km alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.\nPARTNER 'Konservatuar \u00f6n\u00fc, Kurtlar Vadisi' Kim oldu\u011funu tan\u0131yabildiniz mi?Su kuyusuna d\u00fc\u015fen koyun, 'gece yar\u0131s\u0131' operasyonuyla kurtar\u0131ld\u0131\u00dcniversite \u00f6\u011frencilerden \u00e7ocuklara matematik ve bilimi sevdiren proje
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