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Ege Denizi'nde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ege Denizi açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.26'da gerçekleşen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 7.8 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi’nde bulunan ve tamamı İzmir il sınırları içerisinde kalan Çandarlı Körfezi’nde saat 11:26’da deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 7.8 km altında gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi deprem

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