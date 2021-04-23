Ege Denizi’nde deprem! | 23 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Akdeniz ve Ege Bölgesinde yaşanan küçük sarsıntılar halen devam ederken, büyüklüğü 3’ü geçen depremlerin sıklığı ise korkuttu. Özellikle gece saatlerinde Ege Denizi’nde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem dikkat çekti. 23 Nisan tarihinde şiddeti 3’den büyük 7 deprem daha gerçekleşti. Depremlerin birçoğu ise yine Akdeniz ve Ege bölgesinde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Ancak 23 Nisan tarihinde büyüklüğü 3’ü de geçen pek çok deprem kaydedildi. Gece saatlerinde Ege Denizi’nde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti. Malatya / Tatlıcak – Puturga merkezli olarak kaydedilen bir deprem 3.5 olarak açıklandı. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





