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  4. Ege Denizi'nde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Datça'nın 153 km açığında bir deprem meydana geldi. AFAD, 14.18'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde 14.18'te bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla Datça'nın 153 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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