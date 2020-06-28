Ege Denizi'nde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde 14.18'te bir deprem meydana geldi. AFAD, Mu\u011fla Dat\u00e7a'n\u0131n 153 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.2 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli, depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.5 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERCem Y\u0131lmaz, Netflix\u2019e kar\u015f\u0131!S\u0131n\u0131rdaki an\u0131z yang\u0131n\u0131 park halindeki arac\u0131 k\u00fcl etti2020 Y\u0131l\u0131 A\u00e7\u0131k \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 Yurt D\u0131\u015f\u0131 S\u0131navlar\u0131 Yaz\u0131s\u0131